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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu - İş-Yaşam Haberleri

        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu

        En düşük emekli aylığının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte asgari ücret desteğinin 700 liradan 1000 liraya çıkartılmasına ilişkin düzenlemeye de yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 15:55 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:00
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        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM'ye sunuldu
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        En düşük emekli aylığının 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte asgari ücret desteğinin 700 liradan 1000 liraya çıkartılmasına ilişkin düzenlemeye de yer verildi.

        Yaklaşık 3,7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zamma paralel yüzde 15,75 oranında artırılacak. Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.

        En düşük emekli aylığı ilk kez 2019 yılında 1000 lira olarak belirlendi. Geçen yıl temmuz ayında ise 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi.

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