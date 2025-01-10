AK Parti Aydın İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

163 kilometre uzunluğunla Ege bölgesinin ulaşım haritasını değiştiren Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdik. 23 kilometre bağlantı yoluyla bu eserimiz Aydın ve Denizli ile birlikte tüm Ege'ye çok önemli katkılarda bulunacak. Zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz.

Dün vefat eden AK Partimizin çatısı altında milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz Adalet Komisyonu eski Başkanı, değerli milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Aydın adıyla müsemma bir şehirdir. Aydın ülkemizin göz aydınlığıdır, gönül aydınlığıdır. Aydın'dan Allah'ın izniyle çalık akıcı çıkmaz, efe çıkar, zeybek çıkar, vatanı ve namusu uğruna can vermeye namzet civanmertler çıkar. Aydın'dan darbeci çıkmaz, şehit Başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar. Aydın'dan mandacı çıkmaz, ya istiklal ya ölüm diyen yiğitler çıkar.

Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün 5 vakit semaya yükseliyorsa, milletçe, onurumuz, şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakârlığı sayesindedir. Bu yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye'yi yüceltmek artırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız.

Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Teröre karşı mücadelemizi çok büyük hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz. Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız.