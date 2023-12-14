Adıyaman'da otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN'da2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Durukaynak Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz Tuncay yönetimindeki 63 ZT 996 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 ECP 360 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si sürücü 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aziz Tuncay, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.