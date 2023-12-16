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        Adıyaman'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı

        Adıyaman'da yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:35
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        Adıyaman'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı
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        Adıyaman'da yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kent kırsalında devriye attığı sırada, yaralı şahini gördü.

        Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere şahini teslim aldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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