Adıyaman'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı

Adıyaman'da yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kent kırsalında devriye attığı sırada, yaralı şahini gördü.

Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere şahini teslim aldı.​​​​​​​

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