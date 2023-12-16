Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçede durdurduğu A.İ'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

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