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        Adıyaman'da zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

        ADIYAMAN'da,kontrolden çıkarak devrilen zırhlı araçtaki 3 uzman çavuş yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:45
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        Adıyaman'da zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı
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        ADIYAMAN'da,kontrolden çıkarak devrilen zırhlı araçtaki 3 uzman çavuş yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda devriye görevi sırasında sürücü öğrenilemeyen 'Kirpi' olarak tabir edilen askerleri taşıyan zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan uzman çavuşlar Mehmet D.(29), Emir Can K.(29) ve Ramazan E. (25) yaralandı. Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2023-12-22 10:43:53

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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