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        Adıyaman'da PKK/KCK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:56
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        Adıyaman'da PKK/KCK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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        Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda F.Ö. ile Z.Ö'yü örgüt mensuplarıyla fotoğrafları bulunduğu ve onlara kuryelik yaptıkları iddiasıyla Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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