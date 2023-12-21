Adıyaman'da PKK/KCK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda F.Ö. ile Z.Ö'yü örgüt mensuplarıyla fotoğrafları bulunduğu ve onlara kuryelik yaptıkları iddiasıyla Şanlıurfa'da gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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