Adıyaman'da jandarma aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da jandarmaya ait pikabın devrilmesi sonucu 3 jandarma personeli yaralandı.

Merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkan pikap devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 jandarma personeli yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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