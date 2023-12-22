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        Adıyaman'da jandarma aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da jandarmaya ait pikabın devrilmesi sonucu 3 jandarma personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:22
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        Adıyaman'da jandarma aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da jandarmaya ait pikabın devrilmesi sonucu 3 jandarma personeli yaralandı.

        Merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkan pikap devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 jandarma personeli yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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