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        Adıyaman'da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkıldı

        ADIYAMAN'da,ağırhasarlı 8 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:00
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        Adıyaman'da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkıldı
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        ADIYAMAN'da,ağırhasarlı 8 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Turgut Reis Mahallesi'ndeki 8 katlı bina için yıkım kararının ardından ekipler çalışma başlattı. Bina ekskavatörle kolonlarının kesilmesiyle büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında toz bulutu çevreyi sararken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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