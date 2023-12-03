Adıyaman'da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkıldı
ADIYAMAN'da,ağırhasarlı 8 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ADIYAMAN'da,ağırhasarlı 8 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Turgut Reis Mahallesi'ndeki 8 katlı bina için yıkım kararının ardından ekipler çalışma başlattı. Bina ekskavatörle kolonlarının kesilmesiyle büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında toz bulutu çevreyi sararken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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