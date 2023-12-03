Tabanca ile oynarken kendini vuran 12 yaşındaki Sercan, öldü ADIYAMAN'dababasınaait tabanca ile oynadığı sırada kazara kendini vuran Sercan Demir (12), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'dababasınaait tabanca ile oynadığı sırada kazara kendini vuran Sercan Demir (12), hayatını kaybetti.

Olay, Gerger ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabanca ile oynayan Sercan Demir, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ekiplerce Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.