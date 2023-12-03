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        Tabanca ile oynarken kendini vuran 12 yaşındaki Sercan, öldü

        ADIYAMAN'dababasınaait tabanca ile oynadığı sırada kazara kendini vuran Sercan Demir (12), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:20
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        Tabanca ile oynarken kendini vuran 12 yaşındaki Sercan, öldü
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        ADIYAMAN'dababasınaait tabanca ile oynadığı sırada kazara kendini vuran Sercan Demir (12), hayatını kaybetti.

        Olay, Gerger ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabanca ile oynayan Sercan Demir, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ekiplerce Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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