CANLI | Beşiktaş başkanını seçiyor! Hasan Arat ve Serdal Adalı, siyah-beyazlıların 35. başkanı olmak için yarışıyor - Beşiktaş Haberleri

CANLI | Beşiktaş başkanını seçiyor! Hasan Arat ve Serdal Adalı, siyah-beyazlıların 35. başkanı olmak için yarışıyor - Beşiktaş Haberleri

CANLI | Beşiktaş başkanını seçiyor! Beşiktaş Kulübü, bugünkü olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçecek. 2019'da göreve gelen Ahmet Nur Çebi bugünkü seçim sonrasında koltuğunu yeni başkana devredecek. Siyah-beyazlıların yeni başkanı olmak için iki eski yönetici karşı karşıya geliyor. Hasan Arat ve Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 35. Başkanı olmak için mücadele ediyor

Beşiktaş Kulübü, bugünkü olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçiyor.

Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devredecek.

Bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

Beşiktaş'ın yeni başkanlığı için eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı yarışıyor.

REKLAM BUGÜNÜN PROGRAMI BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçildi. Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kuruldu. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilme hakkına sahip. HASAN ARAT TURUNCU, SERDAL ADALI BEYAZ RENK Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.

ADAYLARIN LİSTELERİ Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu: Serdal Adalı: Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan. Hasan Arat: Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan. REKLAM

ARAT İLE ADALI ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞKANLIK İÇİN YARIŞIYOR Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele ediyor. Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi. Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

REKLAM SON DÖRT BAŞKAN GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim, görev sürelerini tamamlayamadı. Siyah-beyazlılarda onursal başkan Süleyman Seba'nın ardından 2000 yılında başkanlığa seçilen Serdar Bilgili, 2004'te görevinden istifa etti. Serdar Bilgili'den sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım Demirören, 2012'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı. 2012-2019'da başkanlık yapan Fikret Orman ile halefi Ahmet Nur Çebi ise görev süreleri dolmadan olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve yeniden aday olmadılar.

REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı. Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. REKLAM BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANLARI Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle: 1903-1908: Mehmet Şamil 1908-1911: Şükrü Paşa 1911-1918: Fuat Paşa 1918-1923: Fuat Balkan 1923-1924 Salih Bey 1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni 1926-1928: Fuat Balkan 1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni 1930-1932: Emin Şükrü Kunt 1932-1935: A. Ziya Karamürsel 1935-1938: Fuat Balkan 1938-1939: A. Ziya Karamürsel 1939-1941: Yusuf Ziya Erdem 1941-1942: A. Ziya Karamürsel 1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu 1950: Ekrem Amaç 1950-1952: Salih Fuat Keçeci 1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu 1955-1956: Tahir Söğütlü 1956-1957: Danyal Akbel 1957: Ferhat Nasır 1957-1958: Nuri Togay 1958: Enver Kaya 1959-1960: Nuri Togay 1960-1963: Hakkı Yeten 1963-1964: Selahattin Akel 1964-1966: Hakkı Yeten 1966-1967: Hasan Salman 1967-1968: Hakkı Yeten 1968-1969: Talat Asal 1969-1970: Rüştü Erkuş 1970: Nuri Togay 1970-1971: Agasi Şen REKLAM 1971-1972: Himmet Ünlü 1972-1973: Şekip Okçuoğlu 1973-1977: Mehmet Üstünkaya 1977-1979: Gazi Akınal 1979: Hüseyin Cevahir 1979–1980: Gazi Akınal 1980-1981: Rıza Kumruoğlu 1981-1984: Mehmet Üstünkaya 1984-2000: Süleyman Seba 2000-2004: Serdar Bilgili 2004-2012: Yıldırım Demirören 2012-2019: Fikret Orman 2019-2023: Ahmet Nur Çebi