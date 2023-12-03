Adıyaman'da silah operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli M.T'nin adresinde yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 oluklu kama, 1 muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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