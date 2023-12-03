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        Otomobildeki 6 kilo esrara 1 gözaltı

        ADIYAMAN'dadurdurulanotomobilde yapılan aramada 6 kilo 15 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:40
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        Otomobildeki 6 kilo esrara 1 gözaltı
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        ADIYAMAN'dadurdurulanotomobilde yapılan aramada 6 kilo 15 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ihbarı sonrası harekete geçti. Ekipler, uygulama noktasında otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 6 kilo 15 gram esrar ele geçirildi. Sürücü H.Ç. gözaltına alınırken, esrara el kondu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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