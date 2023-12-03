Otomobildeki 6 kilo esrara 1 gözaltı

ADIYAMAN'dadurdurulanotomobilde yapılan aramada 6 kilo 15 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ihbarı sonrası harekete geçti. Ekipler, uygulama noktasında otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 6 kilo 15 gram esrar ele geçirildi. Sürücü H.Ç. gözaltına alınırken, esrara el kondu.

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