Umut Evirgen ile Alina Boz evlendi
İşletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, Emirgan'da demirli olan Halas 71 adlı teknede hayatlarını birleştirdi. Fatih Terim, nikah şahidi oldu
Giriş: 02.12.2023 - 21:25 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:44
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Umut Evirgen ve Alina Boz, 5 aylık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.
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Çift, Emirgan'da demirli olan Halas 71 isimli teknede evlendi.
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Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.
Umut Evirgen’in şahitliğini yapan Fatih Terim, nikah cüzdanını gelin Alina Boz'a verdi.