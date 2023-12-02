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        Haberler Magazin Umut Evirgen ile Alina Boz evlendi! Ünlü isimler akın etti, Fatih Terim nikah şahidi

        Umut Evirgen ile Alina Boz evlendi

        İşletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, Emirgan'da demirli olan Halas 71 adlı teknede hayatlarını birleştirdi. Fatih Terim, nikah şahidi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 21:25 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:44
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        Umut Evirgen ve Alina Boz, 5 aylık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.


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        Çift, Emirgan'da demirli olan Halas 71 isimli teknede evlendi.

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        Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

        Umut Evirgen’in şahitliğini yapan Fatih Terim, nikah cüzdanını gelin Alina Boz'a verdi.

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        Umut Evirgen ile Alina Boz'u yakın dostları yalnız bırakmadı.

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        Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer Tatlıtuğ, Çağla Şıkel, Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç ve Necip Memili gibi isimler de düğüne katılanlar arasındaydı.

        #Alina Boz
        #umut evirgen
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