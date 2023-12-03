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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı

        İzmir'de '5 kişiyi yaralayan hayalet nişancı' iddiasına 1 gözaltı

        İzmir'de 5 kişinin yaralandığı "hayalet nişancı" iddiasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:10
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        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 'hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı' iddiası üzerine bölgede çalışma yapan polis ekipleri, olayla ilgili olduğu değerlendirilen Y.A.T.'yi gözaltına aldı.

        DHA'nın haberine göre Karşıyaka Nergis Mahallesi, Nergis Parkı'nda değişik zamanlarda 5 kişinin ve 1 köpeğin pompalı tüfekle vurularak yaralandığı iddiası polisi harekete geçirdi.

        Ancak, poliste herhangi bir müracaatın bulunmaması üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya konu olan bölgede incelemelerini yoğunlaştırdı. Çalışmalar sırasında, 'hayalet nişancı' tarafından silahla yaralandığı belirten Sevgi T.'nin ifadesine başvuruldu.

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        3 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, OPERASYON DÜZENLENDİ

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahallede yapılan çalışmalar hakkında, Polis merkezine herhangi bir müracaatı bulunmayan Sevgi T.'nin "15.11.2023 saat 13.50 sıralarında bahse konu olay adresinde bulunan iş yerine girdiği sırada önce ince bir şekilde çat diye ses duyduğu akabinde ayağında bir ağrı hissettiği ayağına baktığında kan aktığını gördüğünü, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gittiğini ve ayağına saçma isabet ettiğini öğrendiğini, kimseden şüphelenmediğini olay anında herhangi şüpheli bir durum yaşamadığını" söylediği belirtildi.

        Sevgi T.'nin davacı ve şikayetçi olduğu belirtildi. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılarak, konu ile ilgili polis merkezlerine başka bir müracaat olmadığı aktarıldı.

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        Çalışmalarını yoğunlaştıran il emniyet müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüphelinin adreslerini tespit ederek gece saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Y.A.T. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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        #son dakika
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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