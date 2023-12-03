Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko açıkladı: Yam Madar'da görme kaybı var - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko açıkladı: Yam Madar'da görme kaybı var

        Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Yam Madar'da kısmi görme kaybı şikayetinin oluştuğu dile getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle açıklama yaptı.

        Fenerbahçe Beko resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz." denildi.

        Fenerbahçe, mücadelede yabancı madde isabet eden Yam Madar'da kısmi görme kaybı tespit edildiğini açıkladı. Madar'ın durumunun ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

        "Bilindiği üzere Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko'nun 2 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, ev sahibi takım tribünlerinden atılan çok sayıda cisimden bir tanesi sporcumuz Yam Madar'ın kafasına isabet etmiştir.

        Bu bölümde soyunma odasına gitmek durumunda kalan oyuncumuz, sağlık ekibimizin müdahalesi ve kendisinin bu yöndeki yoğun isteği sonrasında karşılaşmanın ikinci yarısına devam etmiştir.

        Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur.

        Yam Madar'ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir.

        Oyuncumuz Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

        Bir basketbol maçında yaşanan tüm bu olaylardan hareketle;

        Maçın her anında edilen küfürler bir yana tribünlerden atılan sayısız cisimle de sahadaki tüm bireylerin sağlığını tehdit eden bir ortam oluşmuştur.

        Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz.

        Asıl ve birincil sorumluluğu, spor alanlarında bu yaşananların hiçbir şekilde olmamasını, oluşması halinde ise ivedilikle son bulmasını sağlamak olan, başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere tüm kişi ve kurumlardan;

        Bu ortama sebebiyet veren şahıs ve şahısların tespit edilip gereken cezaların verilmesini,

        Benzer utanç verici olayların tekrar etmemesi için en sert tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Can Gürzap için veda töreni
        Can Gürzap için veda töreni
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu