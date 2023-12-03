Almanya'da yoğun kar yağışı: Tren ve uçak seferleri iptal edildi
Almanya'nın güney bölgesindeki yoğun kar yağışı sebebiyle dün yüzlerce tren ve uçak seferi iptal edildi. Bölgede kar kalınlığının 40 santimetreyi bulması bekleniyor
Almanya'nın güney bölgesindeki yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle dün Münih Havalimanı'ndaki 320 uçuş iptal edildi. Havalimanı yetkilileri, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Yoğun kar yağışı demir yolu trafiğini de etkiledi. Devrilen ağaçlar ve karın rayları kapatması nedeniyle bazı seferler yapılamadı.
Ulm ve Münih'te bazı yolcular geceyi trende geçirmek zorunda kaldı.
Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, bölgede kar kalınlığının 40 santimetreyi bulmasının beklendiği belirtildi.
Diğer yandan Bayern Münih-Union Berlin maçı da yoğun kar nedeniyle iptal edildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.