Yerli komedi filmlerinde ilk 10
'Ölümlü Dünya 2'nin gösterime girdiği hafta, Türkiye'deki sinema salonlarında en çok seyirci toplayan 10 yerli komedi filmini bir araya getirdik. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı...
10. G.O.R.A. (2004)
Leman Kültür'de sahneye çıktığı ilk yıllarda “Türk'ün uzayla ve bilimkurguyla olan ilişkisi” üzerine yaptığı espriler çok konuşulurdu... Yılmaz, “Her Şey Çok Güzel Olacak”tan 6 yıl sonra gelen ikinci filminde üçkâğıtçı ve kurnaz esnaf Arif'i (Cem Yılmaz) bir şekilde uzaya götürür, daha doğrusu onu tanıdık bir bilimkurgu dekorunun içine yerleştirir. Yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın inandırıcı ve gösterişli bir bilimkurgu dünyası kurmaya çalıştığı film, Türk'lerin uzaydaki halleri kadar popüler bilimkurgu filmlerine yapılan göndermelerle de seyircileri güldürür. Cem Yılmaz'ın daha sonraki filmlerinde de karşımıza çıkacak Arif'le ilk kez tanıştığımız film “A.R.O.G” ve “Arif v 216” ile devam edecek serinin ilk halkasıdır. Arif'ten başka Erşan Kuneri ve Komutan Logar rollerini de canlandıran Cem Yılmaz'a filmde Özge Özberk, Ozan Güven, Özkan Uğur ve Rasim Öztekin'in başını çektiği geniş bir oyuncu kadrosu eşlik eder. Toplam bilet sayısı: 4.001.711
9. Ailecek Şaşkınız (2018)
İnsanlıktan çıkmış, paraya tapan iki Türk erkeğinin, aşkla yola gelmesini anlatan ‘Ailecek Şaşkınız’, hikâyesi itibarıyla Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir üçlüsünün bence en iyi filmi. Filmin bütününde oyun havalarının ritmini yakalayan yönetmen Aydemir’in başarısının sırrı, iki karakterin anormalliklerini gerçekçi bir dünyanın içine yerleştirmesi... Selçuk Aydemir’in yazarlığıyla birlikte değerlendirdiğimde Cemcir - Kural ikilisinin filmleri, yerli komedi sinemasında sıkça gördüğümüz büyük, abartılı anlara sahne oluyor. Sözgelimi ilk bölümde ikili, şirketlerini öylesine acımasız, vicdansız ve akıl dışı bir pintilikle yönetiyorlar ki her şeyin gerçek dışı, saçma bir hal aldığına tanık oluyoruz. Cemcir ve Kural, kontrollerini kaybeden, her duyguyu uç noktalarda yaşarken bedenlerine de hâkim olamayan karakterlere hayat veriyorlar. Mizah da bu kontrol dışılıktan, aşırılıktan besleniyor. Toplam bilet sayısı: 4.034.858
8. Recep İvedik (2008)
‘Dikkat Şahan Çıkabilir’ adlı televizyon şovunun YouTube’da en çok ilgi gören ve seyredilen karakterinin Recep İvedik olması üzerine Şahan Gökbakar sinema projesini onun üzerine kurmaya karar verir. Senaryoyu Serkan Altuniğne ile birlikte yazar Gökbakar. Yönetmenliği ise kardeşi Togan Gökbakar üstlenir. Kaba saba bir mahalle delikanlısı olan Recep İvedik, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etmek için Antalya’ya gider. Cüzdanın sahibinin deniz kıyısında lüks bir oteli vardır ve Recep’i oraya davet eder. Recep önce istemez ama çocukluk aşkı Sibel’i görünce otelde kalmaya karar verir. Recep, Sibel’le bir bağ kurmaya çalışırken oteldeki diğer konuklara uyum sağlamak yerine kendi bildiği gibi tatil yapmak ister. Filmin gişelerde gösterdiği başarı, Recep İvedik’i bir seri kahramanı haline getirir, yerli komedi sineması üzerinde de etkili olur. Toplam bilet sayısı: 4.301.693
7. Recep İvedik 2 (2009)
İlkinin gösterdiği gişe başarısının ardından Şahan Gökbakar, çok gecikmeden ikinci filmin hazırlıklarına başlar ve yaklaşık bir yıl sonra seyirci karşısına çıkar. İlk filme oranla daha küfürlü ve daha kaba saba bir Recep İvedik vardır karşımıza. Recep’in vaktini video oyunları oynayarak geçiren babaannesi, hiçbir baltaya sap olamayan, avare torunundan hiç memnun değildir. Torununa ültimatom vererek ondan acilen iş bulmasını, sonra da evlenip yuva kurmasını ister. Babaannesinden çekinen Recep hemen iş aramaya başlar ama girdiği işlerin hiçbirinde tutunamaz. Sonra kuzeni Hakan sayesinde bir ajansta iş bulur ve orada çalışmaya başlar. Recep, ilk filmde olduğu gibi yine yabancısı olduğu bir ortamda tutunmaya çalışır. Toplam bilet sayısı: 4.333.144
6. Arif V 216 (2018)
Eski Yeşilçam sineması ile 1960 ve 70'lerin popüler kültürünü, Cem Yılmaz'ın mizah anlayışıyla birleştiren, esprilerin peş peşe geldiği enerji dolu bir komedi... “Arif V 216”nın asıl meselesi, 1960’lar Yeşilçam’ının o çok sevdiğimiz saflığından, masumiyetinden ve iyi insanlarından uzak düşmemiz... 1960’lara insan olmayı hissetmek için giden uzaylı robot fikri iyi. Ama Cem Yılmaz’ın derdi, hikâye anlatmaktan ziyade Arif’le 216’yı iki ana karakter olarak bir Yeşilçam filminin içine yerleştirmek ve komik durumları, esprileri peş peşe sıralamak. 1960’ların sinemasını yıldızları, klişeleri, mekânları, replikleri, dublaj sanatçılarının sesleri ya da klişeleşmiş sahneleriyle yeniden kurmak... ‘Delimsirek’ havası, hızlı temposu, hiç bitmeyen göndermeleri ve beyazperdede yarattığı Türk usulü popüler kültür füzyonuyla sinema tarihimizde ayrı bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Toplam bilet sayısı: 4.968.462
5. Aile Arasında (2017)
Gülse Birsel, uyumsuz kişilikleri buluşturması ve kültürel çatışmaları ele almasıyla öne çıkan bir senaryo yazarı. Türkiye’ye has durum komedileri yakalamakta da çok iyi... Takıntılı, nevrotik avizeci Fiko’nun (Engin Günaydın), nemrut karısından ayrılıp, Almodovar filmlerinden çıkıp gelmiş gibi duran pavyon vokalisti Solmaz (Demet Evgar), çılgın Leyla (Derya Karadaş) ve trans birey şarkıcı Behiye’nin (Ayta Sözeri) hayatlarına girmesi bile aslında yeterince komik... Bunun üstüne bir de, Adanalı kebapçı Haşmet’in (Erdal Özyağcılar) geleneksel ailesiyle yaşanan karşılaşmalar, yanlış anlaşılmalar, yalanlar, kız isteme - düğün hazırlıkları gibi ritüeller, rezaletler ve hepsi de iyi oyuncular tarafından canlandırılan eğlenceli yan karakterler eklenince, “Aile Arasında” güldürmekte hiç zorlanmayan bir filme dönüşüyor. İkiyüzlü ahlak ve namus anlayışını eleştiren, baştan sona feminen enerjiyle dolu bir film seyrediyoruz. Toplam bilet sayısı: 5.289.051
4. Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)
İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail (Rasim Öztekin), bu kez torununun sünnet düğünü için hazırlıklara başlıyor. Tabi ki işin içine Tüpçü Fikret (Ahmet Kural) ile Çetin (Murat Cemcir) de karışıyor. Onların gelişiyle İsmail’in dünyası yine karışıyor, çıkan sorunların ardı arkası kesilmiyor ve düğün hazırlıkları nerdeyse tüm şehri ilgilendiren bir olaya dönüşüyor. 2013’de vizyona giren ilk filmin devamı niteliğini taşıyan ‘Düğün Dernek 2: Sünnet’de başrollerdeki Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Rasim Öztekin’e Devrim Yakut, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever ve İnan Ulaş Torun gibi isimler eşlik ediyor. Toplam bilet sayısı: 6.073.364
3. Düğün Dernek (2013)
Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği film, ‘Çalgı Çengi’de izlediğimiz Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisini bir kez daha bir araya getirir. Hikâye, Sivas’ın bir köyünde yaşayan İsmail’in (Rasim Öztekin), yıllar sonra yurt dışından dönen oğlu Tarık’ı (İnan Ulaş Torun) geleneklere uygun şekilde evlendirmek istemesi üzerine kuruludur. Tarık’ın Marika ile evlenmek istemesinin asıl nedeni Letonya’da çalışma izni alabilmektir. Dolayısıyla, ‘düğün dernek’le çok fazla ilgisi yoktur ama babası İsmail için düğün, bir gurur meselesidir. O yüzden Tüpçü Fikret (Ahmet Kural), Çetin (Murat Cemcir) ve köyün öğretmeni Saffet’i toplayarak 10 gün içerisinde bir düğün yapmak ister. Filmin bütün BKM yapımı komediler gibi gişelerde başarılı olması bekleniyordu ama kimse 7 milyona yakın bir bilet satışı gerçekleştireceğini beklemiyordu. ‘Düğün Dernek’in başarısının ardından Anadolu’nun farklı bölgelerinde geçen yöresel komedi filmlerinin sayısında artış gözlemlendi. Toplam bilet sayısı: 6.980.070
2. Recep İvedik 4 (2014)
İlk filmlerde kendisine benzemeyen, kendisini küçümseyen insanlarla uğraşan, onların alanında var olmaya çalışan Recep İvedik (Şahan Gökbakar), bu kez kendi mahallesinde çocuklardan kurulu futbol takımının antrenörü olarak çıkıyor karşımıza. Ama mahalledeki serüveni çok uzun sürmüyor. Takımın antrenman yaptığı sahanın satılacağını ve yerine gökdelen yapılacağını öğrenen Recep, sorunu kökünden çözmek için arsayı satın almak istiyor. Gereken parayı bulmak için de Maldivler’de düzenlenen Survivor yarışmasına katılmaya karar veriyor. Recep’i Survivor’da yarışmacı haline getirmek kuşkusuz iyi fikir. O yüzden serinin bir sonraki filmi onu tahtından indirene kadar ‘Recep İvedik 4’ en çok seyirci toplayan yerli komedi olmayı başardı. Toplam bilet sayısı: 7.369.098
1. Recep İvedik 5 (2017)
1989’dan günümüze kadar olan toplanan sayısal veriler üzerinden gidersek Recep İvedik’in bir seri film kahramanı olarak son 33 yılın gişe şampiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Bu tartışılmaz başarıya son 15 yılda gelen 7 filmle ulaşan serinin en çok bilet kesilen filmi ‘Recep İvedik 5’, Türkiye gişelerinin de birinci filmi olma özelliğini koruyor. Senaryosunu filmin yönetmenliğini üstlenen Togan Gökbakar ile birlikte yazan Şahan Gökbakar, Recep İvedik’i bu kez uluslararası bir rekabetin içine giren milli sporcuları motive etmeye çalışan lider olarak çıkarıyor karşımıza. Toplam bilet sayısı: 7.437.050