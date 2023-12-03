Haberler Kültür-Sanat Sinema En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri

Yerli komedi filmlerinde ilk 10 'Ölümlü Dünya 2'nin gösterime girdiği hafta, Türkiye'deki sinema salonlarında en çok seyirci toplayan 10 yerli komedi filmini bir araya getirdik. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı... Habertürk Giriş: 03.12.2023 - 06:45 Güncelleme: 03.12.2023 - 06:45 facebook

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10. G.O.R.A. (2004) Leman Kültür'de sahneye çıktığı ilk yıllarda “Türk'ün uzayla ve bilimkurguyla olan ilişkisi” üzerine yaptığı espriler çok konuşulurdu... Yılmaz, “Her Şey Çok Güzel Olacak”tan 6 yıl sonra gelen ikinci filminde üçkâğıtçı ve kurnaz esnaf Arif'i (Cem Yılmaz) bir şekilde uzaya götürür, daha doğrusu onu tanıdık bir bilimkurgu dekorunun içine yerleştirir. Yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın inandırıcı ve gösterişli bir bilimkurgu dünyası kurmaya çalıştığı film, Türk'lerin uzaydaki halleri kadar popüler bilimkurgu filmlerine yapılan göndermelerle de seyircileri güldürür. Cem Yılmaz'ın daha sonraki filmlerinde de karşımıza çıkacak Arif'le ilk kez tanıştığımız film “A.R.O.G” ve “Arif v 216” ile devam edecek serinin ilk halkasıdır. Arif'ten başka Erşan Kuneri ve Komutan Logar rollerini de canlandıran Cem Yılmaz'a filmde Özge Özberk, Ozan Güven, Özkan Uğur ve Rasim Öztekin'in başını çektiği geniş bir oyuncu kadrosu eşlik eder. Toplam bilet sayısı: 4.001.711





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9. Ailecek Şaşkınız (2018) İnsanlıktan çıkmış, paraya tapan iki Türk erkeğinin, aşkla yola gelmesini anlatan ‘Ailecek Şaşkınız’, hikâyesi itibarıyla Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir üçlüsünün bence en iyi filmi. Filmin bütününde oyun havalarının ritmini yakalayan yönetmen Aydemir’in başarısının sırrı, iki karakterin anormalliklerini gerçekçi bir dünyanın içine yerleştirmesi... Selçuk Aydemir’in yazarlığıyla birlikte değerlendirdiğimde Cemcir - Kural ikilisinin filmleri, yerli komedi sinemasında sıkça gördüğümüz büyük, abartılı anlara sahne oluyor. Sözgelimi ilk bölümde ikili, şirketlerini öylesine acımasız, vicdansız ve akıl dışı bir pintilikle yönetiyorlar ki her şeyin gerçek dışı, saçma bir hal aldığına tanık oluyoruz. Cemcir ve Kural, kontrollerini kaybeden, her duyguyu uç noktalarda yaşarken bedenlerine de hâkim olamayan karakterlere hayat veriyorlar. Mizah da bu kontrol dışılıktan, aşırılıktan besleniyor. Toplam bilet sayısı: 4.034.858