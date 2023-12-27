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        Adıyaman'da ayakkabı ve bisiklet çalan şüpheli yakalandı

        Adıyaman'daki bir camide ayakkabı ve bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:36 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:42
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        Adıyaman'da ayakkabı ve bisiklet çalan şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'daki bir camide ayakkabı ve bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mahmut Gürbüz Camii'nde ayakkabı ve bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin eşkalini belirledi. Gözaltına alınan H.C. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan caminin kamerasınca kırmızı bir yelekli kişinin terlikle gelerek camiye girip daha sonra bir ayakkabıyla çıktığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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