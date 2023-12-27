Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da yolcu otobüsüyle polis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da şehir içi yolcu otobüsü ile polis aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:26 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da yolcu otobüsüyle polis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da şehir içi yolcu otobüsü ile polis aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

        A.C. idaresindeki 02 FH 043 plakalı Adıyaman Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü, Yenisanayi Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 02 A 4830 plakalı polis aracıyla çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da şehit askerler için anma yürüyüşü
        Adıyaman'da şehit askerler için anma yürüyüşü
        Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir genç öldü
        Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir genç öldü
        Adıyaman'da yangın eve zarar verdi
        Adıyaman'da yangın eve zarar verdi
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
        Adıyaman'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı