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        Haberler Ekonomi Otomobil Bursa'dan İspanya'ya giden Doblo şimdi de Cezayir yolcusu - Otomobil Haberleri

        Bursa'dan İspanya'ya giden Doblo şimdi de Cezayir yolcusu

        Stellantis, Cezayir'deki Tafraoui fabrikasında üretime başladığını açıkladı. Böylece Kasım 2022'de verdiği taahhüdünü yerine getiren Stellantis, tesis için başlangıç olarak 200 milyon Euro'luk bir yatırım gerçekleştirdi. Yüzde 35'in üzerinde yerlilik oranıyla üretim yapacak olan tesis, Cezayir pazarı için yılda 90 bin adet otomobil montajı gerçekleştirecek. Stellantis markalarından Fiat'ın otomobillerinin üretileceği tesis, 2000-2023 yılları arasında Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen fakat 2023'te üretimi İspanya'ya kayan Fiat Doblo'ya da ev sahipliği yapacak

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 27.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:36
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        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
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        Stellantis, Cezayir’deki Tafraoui üretim tesisinde üretime başladığını açıkladı.

        Yatırım kapsamında, Stellantis ve tedarikçileri, 4 modelin üretimi için 200 milyon Euro’yu aşan bir başlangıç yatırımı taahhüt etti.

        Stellantis'in yılda 1 milyonun üzerinde araç üretim kapasitesine sahip Cezayir'de yapılacak üretim ile, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki pazar payını artırmayı hedeflediği kaydedildi.

        Yapılan açıklamaya göre, Stellantis'in otomotiv endüstrisinin gelişimine katkısını hızlandırmak amacıyla Stellantis ile Cezayir yetkilileri arasında bir Niyet Mektubu da imzalandı.

        200 MİLYON EURO YATIRIM

        Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Fiat markasını ülkeye getirerek, Cezayir’de otomobil üreterek ve Cezayirli müşterilerimize harika modeller sunarak bu planımızı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu, Tafraoui sakinleri ve Cezayirli müşterilere katma değer yaratan büyüme ve gelişme yolculuğunun başlangıcıdır" diye konuştu.

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        2023 yılında Cezayir’de 500 kişilik doğrudan istihdam yaratmış olan projenin, 2024 yılı sonuna kadar bin 200, 2026 yılına kadar ise 2 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.

        Ayrıca yerel tedarikçi ekosistemi 2026 yılına kadar bin 600’ün üzerinde dolaylı istihdam yaratacak.

        DOBLO'NUN YENİ ADRESİ OLACAK

        Stellantis tarafından yapılan açıklamalar, Cezayir'deki fabrikanın 2000-2023 yılları arasında Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen fakat 2023'te yeni üretim adresi İspanya olan Fiat Doblo'ya da ev sahipliği yapacağını gösteriyor.

        2021'de FCA ile PSA'nın birleşerek Stellantis'i kurmasının ardından, birden çok modeli Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen Fiat da Stellantis cephesine geçmişti.

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        Bu gelişmenin ardından Stellantis, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen'in hafif ticari modellerini aynı platformda üretme kararı almış, bu kapsamda Bursa'da üretilen Doblo'yu da İspanya'ya taşımıştı.

        Tofaş'ın Bursa fabrikasında Doblo'dan doğan boşluğun ise 'K0' adı verilen yeni ticari araç ailesi ile dolduracak. Bursa'daki fabrikada 2025'ten itibaren Stellantis'in 5 markası için hafif ticari modeller üretilecek.

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