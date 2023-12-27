SON DAKİKA | Asgari ücret bugün belli oluyor! Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? - Ekonomi haberleri - Sosyal Güvenlik Haberleri

SON DAKİKA | Asgari ücret bugün belli oluyor! Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? - Ekonomi haberleri - Sosyal Güvenlik Haberleri

Beştepe'de asgari ücret toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle Beştepe'de bir araya gelecek. 16.30'da gerçekleşecek toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Söz konusu toplantının 16.30'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Toplantılar sonrası yapılan açıklamalarda herhangi bir zam oranı telaffuz edilmemişti.