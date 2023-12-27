Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı - Gündem haberleri

        Bursa'da inşaatta iskele çöktü: 6 işçi yaralı

        Bursa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında iskele çöktü. Can pazarının yaşandığı olayda 6 işçi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fabrika inşaatında beton dökümü sırasında iskelenin çökmesiyle, beton harcı ve enkazı altında kalan 6 işçi, yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında beton dökülürken iskele çöktü.

        O sırada iskele üzerinde çalışan Menzeher Acar (43), Murat Acar (24), Necmettin Albayrak (58), Emsal Çeçen (52), Murat Günden (44) ve Zülküf Acar (30) iskele ile dökümü yapılan beton harcı ve beton parçalarının enkazı altında kalıp, yaralandı.

        REKLAM

        Diğer işçiler, enkaz altındaki işçilerin yardımına koşarken; ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştıkları yerden kurtardığı 6 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"