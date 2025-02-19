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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ülker Güleryüz | Hayvansever Necla Teyze yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!

        Ankara'da, bir gecekonduda çıkan yangında, mahallede 'Necla Teyze' olarak bilinen 81 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz yaşamını yitirdi. Yangın anları ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Hayvanseverler, Güleryüz'ün beslediği çipli köpeğinin alındığını, tepki gösteren videolarının ise sosyal medyada paylaşılarak hedefe konulduğunu iddia etti. Güleryüz'ün evinin kundaklanabileceğini ileri süren hayvanseverler, yaşlı kadını hedef gösteren hesapların soruşturulmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:43
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        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
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        Başkent'te yangın, dün akşam saat 19.50 sıralarında Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta bulunan, mahalleli arasında Necla Teyze olarak bilinen ve baktığı sokak hayvanlarıyla tanınan Ülker Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda çıktı.

        YAŞLI KADIN EVDE MAHSUR KALDI

        DHA'daki habere göre gecekondudan yükselen alevlerin gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürülürken, evde mahsur kalan Güleryüz, dışarı çıkartıldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleryüz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ELEKTRİKLİ SOBA İDDİASI

        İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre yangının evde bulunan elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı belirtilirken, kundaklama ihtimali de araştırılmak üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        SABAH, KÖPEĞİNİ ALAN BELEDİYE EKİPLERİNE GÖSTERDİĞİ TEPKİ KAMERADA

        Bu arada Ülker Güleryüz'ün, dün sabah saatlerinde beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği ve çevredekilerin yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydettiği ortaya çıktı.

        "HEDEF GÖSTERME VE KUNDAKLAMA İDDİASI"

        Yangını haber alan hayvanseverler ise bölgeye gelirken, komşu Yasemin Ünal, Güleryüz ile en son saat 17.00 sıralarında eve girmeden konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ifade etti.

        Bu yüzden evin kundaklanmış olabileceğini belirten Ünal, "Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, 'Necla Teyze çık' diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

        "SOSYAL MEDYADA HEDEFE KOYMUŞLAR"

        Yangın haberini aldıktan sonra olay yerine gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise "Sabah Altındağ Belediyesi ekipleri teyzenin çipli köpeğini almışlar, akşam da sosyal medyada hayvan düşmanı hesaplar teyzeyi hedefe koymuşlar.

        HAYVANSEVERLERDEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

        80 yaşında bir kadının hayvanlarını almak nedir? Bu hedef göstermelerin sonucunda teyzemiz burada yanarak can verdi. Teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz" dedi.

        Sosyal medyada, yangında ölen Ülker Güleryüz ile ilgili şiddet ve tehdit paylaşımları dikkat çekti.

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