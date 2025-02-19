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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cani, Beyza Akdoğan'ı adım adım takip edip öldürmüş | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!

        Nevşehir'de, tartıştığı eski nişanlısı 21 yaşındaki Beyza Akdoğan'ı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden 26 yaşındaki Mustafa Baltaş'ın, genç kadını takip ettiği ortaya çıktı. Beyza Akdoğan'ın evine girdikten 6 dakika sonra eve gelen katil, güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.02.2025 - 07:26 Güncelleme: 19.02.2025 - 07:26
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        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
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        Nevşehir'de kadın cinayeti, önceki akşam, Cevher Dudadev Mahallesi Yasemin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; nişanlı olan Beyza Akdoğan (21) ile Mustafa Baltaş (26), yaklaşık 2 ay önce ayrıldı.

        EVİNE GİDİP GENÇ KADINI KATLETTİ

        DHA ve İHA'daki habere göre kepçe operatörü Mustafa Baltaş, akşam saatlerinde pompalı tüfekle ayrıldığı nişanlısının adresine gitti. Akdoğan'ın ailesinin olmadığı sırada eve giren Baltaş, çıkan tartışmada eski nişanlısını pompalı tüfekle vurduktan sonra, aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

        CANİ KENDİ CANINA DA KIYDI

        Silah seslerini duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Akdoğan ve Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        BEYZA'YA GÖZYAŞLARIYLA VEDA

        Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Beyza Akdoğan'ın cenazesi, Külliye Camii'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        BEYZA'YI SİLAHLA TAKİP ETTİ

        Cinayetle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Katil Mustafa Baltaş'ın, montunun içine sakladığı tüfek ile eski nişanlısı Beyza Aydoğan'ı adım adım takip ettiği kameralara yansıdı.

        6 DAKİKA SONRA APARTMANA GİRİYOR

        Beyza Aydoğan yaşadığı apartmana girdikten 6 dakika sonra apartmana gelen katil zanlısı kapıda bir süre cep telefonu ile uğraştıktan sonra içeriye giriyor. O anlar da apartmanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

        BİRÇOK SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

        Katil Mustafa Baltaş'ın, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığı Osmaniye'den Nevşehir'e geldiği ve annesi ile birlikte Acıgöl ilçesine yerleştiği öğrenildi. Burada kepçe operatörlüğü yapan Baltaş'ın da sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı.

        "KASTEN YARALAMADAN" SABIKALI

        Mustafa Baltaş'ın uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarının yanı sıra, hırsızlık, kasten adam yaralama ve silah taşıma suçlarından birçok sabıkasının olduğu öğrenildi.

        Mustafa Baltaş'ın cenazesinin de Hatay iline gönderileceği öğrenildi.

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        #Beyza Akdoğan
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