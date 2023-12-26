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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 00:05 Güncelleme: 26.12.2023 - 00:13
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.K. (36) idaresindeki 44 EV 192 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde, K.Ö (32) yönetimindeki 25 AY 080 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü H.K ve araçta bulunan bir kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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