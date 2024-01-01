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        Adıyaman'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:23
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        Adıyaman'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

        Ekipler araçta yaptıkları aramada, 635 gram sentetik uyuşturucu ele geçirirken E.E, Ş.B. ve Z.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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