Adıyaman'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 635 gram sentetik uyuşturucu ele geçirirken E.E, Ş.B. ve Z.D'yi gözaltına aldı.

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