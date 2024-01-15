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        Adıyaman'da gönüllülere arama kurtarma eğitimi verildi

        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince 20 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:34
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        Adıyaman'da gönüllülere arama kurtarma eğitimi verildi
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince 20 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verildi.

        Kentteki enkaz alanlarında 20 gönüllüye, Doğada Arama Kurtarma (DAK) ve Kentsel Arama Kurtarma (KAK) eğitimleri verildi.

        İHH arama kurtarma yetkilisi Mesut Baykara, gazetecilere, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı.

        Bu kapsamda eğitim için kente gelerek gönüllülere eğitim verdiklerini ifade eden Baykara, "Biz burada 2 günde gönüllülerimize DAK ve KAK eğitimleri kapsamında temel seviye eğitimi verdik. Eğitimler kapsamında bina hasar türleri, enkaza güvenli yanaşma usulleri, malzeme tanıtımı ve kullanımı başta olmak üzere ekip oluşumu, hasta ve yaralı taşıma tekniklerinin yanı sıra saha tatbikatları üzerine eğitim verdik." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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