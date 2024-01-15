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        Adıyaman'da jandarma personeline tüberküloz hastalığı anlatıldı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarma personeli tüberkiloz hastalığı hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:01
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        Adıyaman'da jandarma personeline tüberküloz hastalığı anlatıldı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarma personeli tüberkiloz hastalığı hakkında bilgilendirildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, "Verem eğitimi ve farkındalık haftası" etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine seminer düzenledi.

        Bu kapsamda hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri anlatıldı.

        İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bengü Nehir Buğdaycı, yaptığı açıklamada, hafta boyunca seminerlerin devam edeceğini söyledi.

        Hastalığın bulaşma yöntemleri hakkında bilgi veren Buğdaycı, "Sağlık Bakanlığı'mızın kararlılıkla yürüttüğü programın nihai hedefi Veremsiz Bir Türkiye olup, bu hedefe ulaşabilmesi için bebeklere aşısının zamanında yaptırılması, bireysel ve toplumsal hijyen kurallarına uyulması gerekmektedir. Uzun süreli öksürük ya da tüberküloz hastasıyla temas edilmesi durumunda, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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