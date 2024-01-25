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        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adıyaman'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:03
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        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adıyaman'da protesto edildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanlığı öncülüğünde, Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı ve tekbir getirdi.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Filistinlilerin yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kaldığını söyledi.

        Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sıradan bir toprak parçası olmadığını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

        "Kudüs ve Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi, Peygamber Efendimizin miraca çıkarken uğradığı ilk yer, tevhit akidesinin ilk merkezlerinden biridir. Bu yüzden Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davası bir inanç ve iman davasıdır. Biz Müslümanlar için Mekke, Medine, Kabe ve Mescid-i Nebevi ne kadar kutsalsa aynı şekilde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa da o kadar kutsaldır."

        Gazze'de yeterli derecede su ve gıda olmadığını belirten Tekin, "Gazze'de şu anda on binlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölümle karşı karşıya kalmış durumda. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak, yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat ettiler." dedi.

        Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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