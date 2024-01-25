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        Adıyaman'da "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi" tanıtıldı

        Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin tanıtım toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:58
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        Adıyaman'da "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi" tanıtıldı
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        Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin tanıtım toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi.

        Deprem bölgesindeki tarımsal ve yöresel ürün üreticilerini Türkiye'deki tedarik zinciri bulunan firmalarla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında üreticiler, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) stant açtı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, burada yaptığı konuşmada, depremlerde üreticilerin telef olan hayvanlarının yerine yenisini verdiklerini söyledi.

        Bakanlık olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

        "31 Aralık itibarıyla depremlerden etkilenen 11 ilde üreticilerimizin büyükbaş, küçükbaş ve arılı kovan dahil ne kaybettiyse yerine verdik, buna ek olarak üreticilerimizin üretimini devam ettirebilmesi için yeminden tutun arıcılarımızın şekerine kadar devletimiz ücretsiz verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının sizlerin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Güvenilir Tarım Platformu'da bizim bu ürettiğimize aracılık yaparak zincir market ve nerede pazarlanması gerekiyorsa onu yapacağımıza emin olabilirsiniz."

        ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu da Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentin yapı stokunun yüzde 60'ından fazlasının yıkıldığını söyledi.

        Üreticilerin yanında olduklarını belirten Torunoğlu, "6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir yıkıma uğradı. Bu yıkımdan nasibini alan iller arasında Adıyaman da vardı. Çok sayıda üreticimiz var. Bugün onlara destek olmak için hem zincir marketlerimizin hem e-ticaret platformlarımızın çok ciddi kurumlarımızın inşallah stantlarında sanal mağazalarında Adıyaman'ın ürünlerini görmek için buradayız." diye konuştu.

        Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da üreticilerle sıkı dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini vurguladı.

        *Üreten Yöre Üreten Türkiye" toplantısının ikincisini Adıyaman'da yaptıklarını dile getiren Toprak, "Güvenilir Ürün Platformu çok sayıda sivil toplum liderinin desteklediği bir platform. Yapmak istediği şey farkındalık oluşturmak. Biz sıkıntılı süreçte dayanışmayı çok iyi başarıyoruz. Burada bir üretim var ve bu üretimin satışa dönüşmesi mümkün. Dayanışma, üretim, üretimin satışa dönüşmesi gerek. Başka türlü ayağa kalkmamız mümkün değil. Onun için daha sıkı dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor." dedi.

        Programa, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sosyal Zincir Yetkilisi Hülya Demirbaş Yelmen, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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