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        Haberler Gündem 3. Sayfa ANNE KATİLİNE İNDİRİM! Son dakika: Bursa'da annesini 27 kez bıçaklayıp öldüren hükümlüye "iyi hal" indirimi

        Annesini 27 kez bıçaklayan caniye 'İyi hal' indirimi!

        Bursa'da, uyuşturucu kullandıktan sonra annesini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren 28 yaşındaki Yakup Babacan, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında indirim uygulanarak müebbet hapse çarptırıldı. Katil zanlısı, "Annemin üzerine yürüyüp bıçağı ona rastgele sapladım. Bunları uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Giden zaman geri gelmiyor hakim bey. Üzgünüm, pişmanım. Cezaevinde kendimi asmak istedim, engel oldular" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:18
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        Annesini 27 kez bıçaklayan caniye 'İyi hal' indirimi!
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        Bursa'da olay, geçen yıl temmuz ayında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi´nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Yakup Babacan (27), evde tek başınayken uyuşturucu kullandı.

        DURMADAN 27 DEFA BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre uyuşturucunun etkisiyle dışarı çıktığında anne ve babasıyla karşılaştı. Babacan, koşarak yanlarına gittiği çiftten annesi Aynur Babacan´ı kapılarının önünde 27 yerinden bıçakladı.

        ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

        19'u karnına, 4'ü kolları ve 4'üde bacaklarına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Aynur Babacan, komşularının çağırdığı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİ CAN VERDİ

        Evli ve 3 çocuk annesi Babacan, kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Yakup Babacan tutuklandı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Savcılık soruşturmasının ardından hazırlanan iddianameyle Yakup Babacan hakkında `Üst soya karşı canavarca hisle öldürmek´ suçundan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanığın yanı sıra, babası Suphi Babacan (56) ile tarafların avukatları katıldı.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Yakup Babacan, savunmasında annesini kullandığı uyuşturucunun etkisi altında öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi.

        "GİDEN ZAMAN GERİ GELMİYOR"

        Babacan, "Fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Olay günü gece vardiyasından çıkmıştım. Annem ve babam mobilya taksitini ödemeye gittiği için evde tek başımaydım. Gün boyu hiç uyumayıp uyuşturucu kullandım. Akşam saatlerinde dışarı çıkınca, mobilya taksitini ödemekten dönen annem ve babamı gördüm. Annemin üzerine yürüyüp bıçağı ona rastgele sapladım. Bunları uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Giden zaman geri gelmiyor hakim bey. Üzgünüm., pişmanım. Cezaevinde kendimi asmak istedim, engel oldular" dedi.

        PSİKOLOJİK SORUNUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        Yakup Babacan, mahkeme heyetinin yönelttiği soru üzerine akıl sağlığının yerinde olup herhangi psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti.

        "ANNESİNİ ÖLDÜREN OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

        Suphi Babacan ise oğlunun, eşini gözlerinin önünde bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, "O anları görünce şaşardım. Çenem kilitlenip bayıldım. Annesini öldüren oğlumdan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

        "İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANDI

        Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Yakup Babacan'ı, 'Üst soya karşı canavarca hisle öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına indirip tutukluluğunun devamına hükmetti.

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