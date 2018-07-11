Bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar hakkında yapılan şuçlamalar arasında 'Çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Oktar'a yönelik suçlamalar şu şekilde sıralandı:

"Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır."

İKİ KIZI İÇİN SUÇ DUYURUSU YAPMIŞTI



Gözaltına alınan Adnan Oktar ile ilgili çok sayıda şikayet vardı. Şikayetçi olan kişilerden biri de Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşı Elvan Koçak’tı.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak (44) uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar'ın programında görünce hemen Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. Koçak, suç duyurusunda "Çocuklarımdan B. ve ikizi olan M. daha 17 yaşındalar. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak şov yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacıyım." demişti.

Elvan Koçak 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.'nin çocukları Şeyma K. (19) Büşra K. (17) ve Muhammed K. (17) ile birlikte Viyana'dan Türkiye'ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını anlatmıştı.

KEDİCİK KAÇIP SUÇLAMIŞTI



Kamuoyunda Adnan Oktar’ın kedicikleri olarak tanınan kadınlardan Ceylan Özgül, tutulduğu evden kaçtığı söylemiş ve sosyal medya hesaplarından suçlamalarda bulunmuştu. Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “20 yılda bir kez bile mahalle bakkalını görmeyen, eczaneden ilaçlarını kendisi alamayan, yıllar önce değişen Türk Lirası’nı tanımayan, doktor muayenesinde bile tek başına bırakılmayan kişi özgür müdür? Bir insan saçının modelinden kilosuna kadar başkası karar veriyorsa, ne yiyeceğinizden ne okuyacağınıza kadar başkası karar veriyorsa bu nasıl bir özgürlük anlayışı? Size sorulan sorulara “ben özgür irademle buradayım”diye cevap vermek özgürlük değildir” demişti.

Oktar ve adamları şantaj yapmakla da suçlayan Özgül, “Dikkat edin sizi kaydedecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM’lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar. Korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır” şeklinde paylaşımda da bulunmuştu.

DİYANET-SEN ŞİKAYET ETMİŞTİ



DİYANET- Sen Manisa Şubesi üyeleri, Adnan Oktar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Diyanet- Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, "Bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hıristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip, toplumun sinir uçlarına dokunmak, normal karşılanacak bir durum değildir. Müslümanların gözünün içine baka baka bu rezilliği sahneleyen Adnan Oktar'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumu Diyanet İşleri'ni hedef alarak, halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır. Kurmuş olduğu ifadesinin kendisine has bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak, dünyayı kendi penceresinden görüp algılamamasını tavsiye ediyoruz. Bu, bir kalkışmadır. İslam'a ve insanlığa karşı bir kalkışmadır" diye konuştu. Hakimlere seslenen Özdemir, Oktar'a İsrail ile FETÖ bağlantılarının ve ekonomik beslenme kaynaklarının araştırılarak, ceza verilmesini istemişti.

TACİZ SUÇLAMALARI VAR

Adnan Oktar’ın gözaltına alındığı operasyonun soruşturma dosyasında aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu çok sayıda mağdur kadın bulunuyor. İddialara göre mağdurlar defalarca kez taciz, cinsel istismar ve cinsel saldırıya maruz kaldı.

Oktar ve çetesine yönelik suçlamalardan biri de ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ oldu. Yine iddiaya göre Oktar ve çetesinin kurduğu paravan şirketlerle milyon dolarlarca hayali işlemler yaptığı belirtiliyor. Yine tehdit ve şantajla ailelerinden koparılan ve mallarına el konulan kişilerin servetlerinin bu şirketler aracılığıyla aklandığı iddia ediliyor.