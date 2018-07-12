"Adnan Oktar'ın en bilinen 'kediciği' Tülay Kumaşçı kaçtı" iddiası

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar dün yapılan büyük bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi vardı. 'Kedicik' denen kadınlardan çoğu dün gözaltına alındı ama bir kısmının kaçtığı iddia edildi. O isimler arasında ise Serap Akıncıoğlu, Ayça Gökçaylar ve Tülay Kumaşçı olduğu öne sürüldü