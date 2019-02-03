Spor Toto 1. Lig'in 20 haftasında Afjet Afyonspor, Adanaspor'u konuk etti. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen 3-0'lık skorla Akdeniz ekibi oldu.

Turuncu-Beyazlılar, 47. dakikada Ahmet Dereli ile öne geçerken 68. dakikada Famoussa Kone farkı ikiye çıkardı: 0-2. 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kone, skoru belirledi: 0-3.

Adanaspor bu sonuçla puanını 25 çıkarırken Afjet Afyonspor, 17 puanla 16. sırada kaldı.