Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Afjet Afyonspor, evinde Altınordu'yu konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan konuk ekip 3 maç sonra galip gelmeyi bildi.
12. dakikada Afyonspor defans hatasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Acer yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Soner'in solundan filelere göndererek Altınorduyu 1-0 öne geçirdi.
16. dakikada Anıl topu sol köşeye gönderdi son dokunan Afyonspor’dan Emre Öztürk topu kendi filelerine gönderdi, Altınordu skoru 2-0 getirdi.
75. dakikada Afyonspor ceza sahasının çizgisi önünde topla buluşan Metin topu düzgün bir vuruşla Altınordu ağlarına gönderdi, skorda 2-1 geldi.
83. dakikada Kelim Alıcı’nın kale önüne gönderdiği topa Sefa Yılmaz dokundu, top Afyonspor ağlarına gitti skor 3-1 oldu.
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