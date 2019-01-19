Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor sezonun ikinci yarısının ilk maçında İstanbulspor ile evinde 1-1 berabere kaldı.
Ara transfer döneminde 8 oyuncusu ile yolları ayırarak kadrosuna 6 yeni oyuncu katan ev sahibi ekip, 5 yeni transferine ilk 11'de şans verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
4'üncü dakikada ev sahibi ekipten Metin Yüksel'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Cenk'in kafa vuruşu auta gitti.
14'üncü dakikada Ersel'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Onur'un rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şut auta çıktı.
18'inci dakikada İstanbulspor'da Halil İbrahim Çolak ceza sahası dışından Murat Duruer'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından kaleye gönderdi top ağlarla buluştu: 0-1.
30'uncu dakikada Metin'in kullandığı kornerde ceza alanı ön çizgisinde Nazmi'nin kafa vuruşu defanstan sekti. Boşta kalan topa Bayram Çetin'in vuruşuna yine defans müdahale ederek gol şansı vermedi.
42'nci dakikada Onur'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Nazmi'nin kafa vuruşu auta çıktı.
İlk yarı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
54'üncü dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Metin'in pası ile sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Onur'un sert şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.
72'nci dakikada ev sahibi takımda Uğur'un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onur'un kafa vuruşu auta attı.
88'inci dakikada skora denge geldi. Yasin'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Aykut ortaladı. İyi yükselen Oltan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.
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