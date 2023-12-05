Afyonkarahisar'da 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi Afyonkarahisar'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1milyon 600 bin makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1milyon 600 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 1milyon 600 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili E.İ. adli işlem yapıldı.