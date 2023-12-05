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        Afyonkarahisar'da 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1milyon 600 bin makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:31
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        Afyonkarahisar'da 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1milyon 600 bin makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 1milyon 600 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili E.İ. adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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