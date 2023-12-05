Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler S.B ve M.K'nin Antalya'dan çaldıkları hırsızlık malzemelerini Afyonkarahisar'a getirerek satacakları bilgisi üzerine Dinar ilçesinde otomobil durduruldu.

        Otomobil içerisinde yapılan aramada, 5 çuval içerisine konulmuş piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 250 kilogram ağırlığında parçalanmış bakır kablolar ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup M.K gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına soruşturm...
        Afyonkarahisar'da hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına soruşturm...
        Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı
        Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı
        3 Aralık Dünya Engelliler Günü
        3 Aralık Dünya Engelliler Günü