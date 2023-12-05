Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler S.B ve M.K'nin Antalya'dan çaldıkları hırsızlık malzemelerini Afyonkarahisar'a getirerek satacakları bilgisi üzerine Dinar ilçesinde otomobil durduruldu.

Otomobil içerisinde yapılan aramada, 5 çuval içerisine konulmuş piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 250 kilogram ağırlığında parçalanmış bakır kablolar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup M.K gözaltına alındı.