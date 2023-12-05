Başkan Çöl'e ziyaretler

Afyonkarahisar Tarım İl Müdürü Özkan Parlak, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

​​​​​​​Ziyarette, tarım ve belediyecilik alanındaki iş birliği olanakları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Afyonkarahisar Tarım İl Müdürü Özkan Parlak, tarım sektöründeki güncel gelişmeleri paylaşmak ve belediyecilikle ilgili konuları ele almak amacıyla Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret ettiğini söyledi.

Başkan Çöl de, "Tarım, ilçe için stratejik bir sektör. İl Müdürüyle yaptığımız bu görüşme, tarım alanında iş birliğini güçlendirmek ve ilçemize katkı sağlamak adına önemli bir adım oldu." dedi.