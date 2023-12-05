Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Başkan Çöl'e ziyaretler

        Afyonkarahisar Tarım İl Müdürü Özkan Parlak, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çöl'e ziyaretler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Tarım İl Müdürü Özkan Parlak, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

        ​​​​​​​Ziyarette, tarım ve belediyecilik alanındaki iş birliği olanakları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Afyonkarahisar Tarım İl Müdürü Özkan Parlak, tarım sektöründeki güncel gelişmeleri paylaşmak ve belediyecilikle ilgili konuları ele almak amacıyla Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret ettiğini söyledi.

        Başkan Çöl de, "Tarım, ilçe için stratejik bir sektör. İl Müdürüyle yaptığımız bu görüşme, tarım alanında iş birliğini güçlendirmek ve ilçemize katkı sağlamak adına önemli bir adım oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Sandıklı'dan kısa kısa
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı