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        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı ilçesinde 3 katlı bir binanın alt katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:25
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        Sandıklı'dan kısa kısa
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        Sandıklı ilçesinde 3 katlı bir binanın alt katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

        Sandıklı İlçesi Hisar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin alt katında sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu Sandıklı itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Tüpten çıktığı tahmin edilen yangına müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken evde hasar oluştu.

        - Gardaş Yarenler engelli öğrencileri misafir etti

        Sandıklı Gardaş Yarenler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli öğrenciler için gece düzenlendi.

        Kapalı Pazar yanında bulunan dernek evinde düzenlenen gecede, Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri ve Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin katılımıyla yaren gecesi düzenlendi.

        Dernek Başkanı Yılmaz Demircan, engelliler gününde öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Demircan, "Özel öğrencilere Sandıklı kültürümüzden örnekleri sergiledik. Çok özel anların yaşandığı gecede çocuklar ve aileler doyasıya eğlenip hoşça vakit geçirmeleri için çaba gösterdik. Gardaş yarenler olarak bu özel günlerini unutmayıp her daim onların yanlarında olacağımızı bilmelerini isteriz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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