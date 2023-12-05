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        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında okul servis araçlarında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:15
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        Sandıklı'dan kısa kısa
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        Sandıklı ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında okul servis araçlarında denetim yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla okul önlerinde bulunan servis araçlarında kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Ekipler, öğrenci servis araçlarının lastik diş derinliklerini ölçtü, sürücülerin bulundurması gereken evrakları kontrol etti.

        1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira para cezası uygulanacak.

        - Sandıklı'da çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtılacak

        Sandıklı ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında çiftçilere 26 ton bayraktar cinsi buğday tohumu dağıtılması için çalışma başlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TAKE kapsamında ilçedeki üreticilere bin 40 dekar alana ekilmesi planlanan 26 ton bayraktar cinsi buğday tohumu dağıtılacak.

        Kaymakam Önder Çengel, önderliğinde yapılan buğday dağıtım programına Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak, Tarım ve Orman il Müdür Yardımcısı Ahmet Şevki Gümüş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Salman, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özgür Bayrak ve çiftçiler katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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