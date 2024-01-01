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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da bir miktar uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:05
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'da bir miktar uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 100,57 gram uyuşturucu madde ve 73,97 gram kokain ele geçirildi.

        Olayla ilgili, K.S.D, M.E.Ç, B.S. ve C.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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