Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da tescilsiz motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:50 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da tescilsiz motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.M'nin kullandığı tescilsiz motosiklet, Dinar ilçesi Genceli köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan D.S.M. Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kırık veya tarihi geçmiş yumurtalar akvaryum balıklarının yemine katkı madd...
        Kırık veya tarihi geçmiş yumurtalar akvaryum balıklarının yemine katkı madd...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da 12 düzensiz göçmen yakalandı