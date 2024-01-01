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        Çay'da emniyet ekipleri gece uygulama yaptı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla uygulama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:05
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        Çay'da emniyet ekipleri gece uygulama yaptı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla uygulama yaptı.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Meydanı, Çağlayan Park Önü ve ilçe giriş çıkış noktalarında uygulama yaptı.

        Yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında, kimlik kontrolü, araç tescil belge kontrolü ve alkol testi yapılırken, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, sabahın ilk ışıklarına kadar asayiş ve trafik uygulamasına devam etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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