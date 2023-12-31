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        Afyonkarahisar'da lastiği patlayan kamyonete başka bir kamyonet çarptı, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:29
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        Afyonkarahisar'da lastiği patlayan kamyonete başka bir kamyonet çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        K.T. idaresindeki 34 HEP 691 plakalı kamyonetin Afyonkarahisar-İzmir kara yolunun 10. kilometresinde lastiği patladı.

        Yol kenarında bekleyen kamyonete K.P. yönetimindeki 03 RK 044 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerinde sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araç içerisinde sıkışan K.P. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne, K.T. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan K.P'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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