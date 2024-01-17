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        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

        Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:28
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        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
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        Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Sabah saatlerindeki sisli hava nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düşüş gösterdi.

        Sandıklı Damlalı Boğazı ve Başağaç Rampası'nda sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Emniyet ekipleri kavşaklarda önlem alırken, sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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