Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sabah saatlerindeki sisli hava nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düşüş gösterdi.

Sandıklı Damlalı Boğazı ve Başağaç Rampası'nda sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Emniyet ekipleri kavşaklarda önlem alırken, sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

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