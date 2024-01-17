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        Afyonkarahisar'da tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Afyonkarahisar'da tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:50 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:50
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        Afyonkarahisar'da tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Afyonkarahisar'da tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        K.İ. yönetimindeki 34 DGD 127 plakalı otomobil, Emirdağ ilçesi Çatallı köyü kavşağında M.A. idaresindeki 42 APV 667 plakalı tırı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yandan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü K.İ. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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