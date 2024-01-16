Afyonkarahisar'da silahla vurularak ölen kadının görümcesi tutuklandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 8 Ocak'ta R.T'ye ait Özburun beldesindeki evde Gaye S'nin (24) av tüfeğiyle yaralandığı ihbarı yapıldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Gaye S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerine, kadının psikolojik tedavi gördüğü ve odada tek kaldığı sırada karın bölgesine tüfekle tek el ateş ederek yaşamına son verdiği ifade edildi.

Bazı aile bireyleri, olayın yaşandığı odada görümce A.T'nin de olduğu ve silah sesi sonrası odadan çıktığı yönünde çelişkili ifadeler kullandı.

Bunun üzerine soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, A.T. ile 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde Gaye S. ile A.T'nin önceden aralarında husumet olduğunu bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.