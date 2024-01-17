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        Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

        Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:55
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        Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
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        Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

        Kırmızı ışıkta bekleyen N.Ö. (39) yönetimindeki 15 PB 330 plakalı tıra, eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda İ.Ç. idaresindeki 03 US 646 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobildeki F.Ç. kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü İ.Ç. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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